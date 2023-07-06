Açık 32.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
DHA 06.07.2023 11:05

Tüm gözler TFF'de: Kurullar açıklanacak, yeni kararlar alınacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Büyükekşi ve yönetimi 11 Temmuz'da ilk toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda görev dağılımı ve kurulların açıklanması bekleniyor.

Tüm gözler TFF'de: Kurullar açıklanacak, yeni kararlar alınacak

22 Haziran tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen Genel Kurul'a tek liste ile girerek yeniden başkanlığa seçilen Mehmet Büyükekşi ve yönetimi, ilk toplantısını 11 Temmuz'da yapacak.

Yönetim, toplantıda başkan vekilleri ve sorumlularını belirleyecek. Büyükekşi yönetiminin görev dağılımının yanı sıra bu toplantı sonucunda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu, Sağlık ve Dış İlişkiler Kurulu ve Temsilciler Kurulu'nu seçecek.

Lale Orta ile devam edilecek

TFF yeni yönetimini en çok Merkez Hakem Kurulu seçimi zorlayacak. Yönetim, MHK'da değişiklikler yaparak Lale Orta ile devam etmesi bekleniyor.

Bu arada yeni yönetim transfer işleri hariç, bölge müdürlükleri dahil bünyesinde bulunan tüm çalışanlarına 11 Temmuz tarihine kadar izin verdi. Öte yandan yönetim yurt genelinde yeni bir yapılanma içerisine girecek. 

ETİKETLER
TFF
Sıradaki Haber
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım Fransa'da kulüp satın aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:50
Kastamonu'da ormanlara girişler yasaklandı
11:37
Bu hafta 8 film vizyona girecek
11:34
İlk yarıda elektrikli otomobil satışları katlandı
11:31
Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
11:27
Sigortalanan küçükbaş hayvan sayısı 12,7 milyona ulaştı
11:18
İstanbul'da göçmen denetimi: 186 düzensiz göçmen yakalandı
Konya ovası lavanta kokusuyla misafirlerini ağırlıyor
Konya ovası lavanta kokusuyla misafirlerini ağırlıyor
FOTO FOKUS
Van'da Samancılar Sitesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor
Van'da Samancılar Sitesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ