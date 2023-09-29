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Spor
AA 29.09.2023 11:25

TSK Spor Gücü Ateşli Silahlar Erkek Tabanca Takımı şampiyon oldu

Brezilya'da düzenlenen 54. CISM Dünya Atış Şampiyonası'nda TSK Spor Gücü Ateşli Silahlar Erkek Tabanca Takımı şampiyon oldu.

TSK Spor Gücü Ateşli Silahlar Erkek Tabanca Takımı şampiyon oldu

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rio de Janeiro şehrinde gerçekleştirilen organizasyonda Aydın Güçlü, Mustafa Seval ve Eser Koç'tan oluşan 25 Metre Ateşli Tabanca Takımı, birincilik elde etti.

Hasan Çoban, Emrah Ceylan, Mert Nalbant'tan oluşan 300 Metre Askeri Çabuk Ateşli Tüfek 3 Pozisyon Erkekler Takımı'nın ikinci olduğu şampiyonada, yine aynı kategoride bireysel yarışan Mert Nalbant ise üçüncü sırada yer aldı.

TSK Spor Gücü Ateşli Silahlar Erkek Tabanca Takımı tarihinde ilk defa dünya şampiyonluğu kazandı.


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