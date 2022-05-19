Sporun her dalına yer veren TRT Spor Yıldız 1 yaşında. Kuruluş yıl dönümünde TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da kanalın haber merkezini ziyaret etti.

TRT Spor Yıldız çalışanlarıyla bir araya geldi. Emekleri için çalışanlara teşekkür eden Sobacı, "TRT Spor Yıldız çatısı altında emek veren, gayret gösteren, özverili davranan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Sporun her rengini 7'den 70'e sporseverlerimizle buluşturan @trtsporyildiz kanalımızın 1. yaşı kutlu olsun.



Spor ailemizin "Yıldız"ının başarıları için emek sarf eden çalışma arkadaşlarıma, seyircilerimize ve tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum.



Nice başarılı yıllara! pic.twitter.com/zlniY2QR5z — Zahid SOBACI (@zahidsobaci) May 19, 2022

Zahid Sobacı, kamu yayıncısı olarak TRT Spor Yıldız'ın üstlendiği görevin önemine dikkati çekti:

"Avrupa'nın en genç nüfusuna sahipken diğer spor branşlarına da odaklanmalıyız. Onları da ön plana çıkartmalıyız. Bu aynı zamanda bir kamu yayıncılığının sorumluluğu. TRT Spor Yıldız da tam da bu anlamda varlığı ile bizim için çok daha kıymetli bir hale geliyor"

"Sporun gelişmesine çok büyük katkıda bulunduğumuzu düşünüyorum"

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT Spor Yıldız'ın henüz ilk yılındaki başarısına da değindi.

"Hiçbir mecrada yer bulmayan müsabakaları, olimpiyatları TRT Spor Yıldız çatısı altında ekranlara getirerek Türkiye'de sporun gelişmesine çok büyük katkıda bulunduğumuzu düşünüyorum"

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'ya, TRT yöneticileri ve TRT Spor Yıldız'ın kuruluş yıl dönümünde Ankara'ya gelen sporcular ile spor yorumcuları da eşlik etti.