Haber Giriş: 19 Mayıs 2022 Perşembe 21:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İbrahim Kalın finale yükselen Anadolu Efes'i tebrik etti
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, EuroLeague’de finale çıkan Anadolu Efes'i tebrik etti.
İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla Anadolu Efes'i tebrik etti.
Paylaşımında, "Euroleague finaline adını yazdıran Anadolu Efes'i can-ı gönülden tebrik ediyorum. Bir 19 Mayıs hediyesi daha. Finalde kupayı kaldırmanız dileğiyle. Kalplerimiz, dualarımız, desteğimiz sizinle" ifadelerine yer verdi.
Euroleague finaline adını yazdıran @AnadoluEfesSK can-ı gönülden tebrik ediyorum.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) May 19, 2022
Bir 19 Mayıs hediyesi daha????????????
Finalde kupayı kaldırmanız dileğiyle. Kalplerimiz, dualarımız, desteğimiz sizinle????????????????????????
Etiketler: İbrahim Kalın Anadolu Efes
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