Bolu'da 1975 yılında dünyaya gelen Canbaş, henüz 7 yaşındayken öğretmenleri ile cimnastik antrenörlerinin dikkatini çekti.

Cimnastik okuluna giden Canbaş, ilk altın madalyasını 1986 yılında Macaristan'da yapılan Yaş Grupları Dünya Şampiyonası'nda kazandı.

Spor kariyerine birer dünya ve Avrupa, 5 Balkan ve 11 Türkiye şampiyonluğu ile 70'ten fazla madalya sığdıran Canbaş, 6 Mayıs 1994'te trafik kazası sonucu 19 yaşında hayatını kaybetti.

[Fotoğraf: AA]

Canbaş'ın ölümünden 10 gün önce Avustralya'da katıldığı Dünya Gençler Şampiyonası'nda atlama beygirinde yaptığı özel figür ise "Canbaş hareketi" olarak dünya cimnastik literatürüne geçti.

Milli sporcunun cimnastik tarihine altın harflerle yazdırdığı ismi, Bolu'da bazı cadde ve sokaklara verildi.

Ayrıca kentte Canbaş'ın adını taşıyan spor salonu, milli sporcunun izinden giden geleceğin sporcularının yetişmesine ev sahipliği yapıyor.

[Fotoğraf: AA]

Abla Emine Canbaş: Murat, artık birçok çocuk için idol oldu

Abla Emine Canbaş, kardeşinin trafik kazası sonucu erken yaşta yaşamını yitirmesinin hem Türk sporu hem de cimnastik camiası için büyük bir kayıp olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Canbaş, kardeşinin spor yaşamında önemli başarılar elde ettiğini dile getirdi.

"10 yaşındayken Macaristan'da yapılan bir yarışma sonrasında Almanya'da bir dergide kendisinden 'Şaşırtan Türk' olarak bahsedildi. 19 yıllık kısa yaşamına çok sayıda şampiyonluk ile onlarca madalya sığdırdı."

[Fotoğraf: AA]

Canbaş, İsviçre'de yapılan Avrupa şampiyonasında kardeşinin yakın arkadaşlarından Yunan sporcu Ioannis Melissanidis'in birinci olduğunu aktardı.

"Melissanidis yarışma sonrası kardeşimi göremeyince o zamanın federasyon başkanına nerede olduğunu sormuş. Vefat ettiği öğrenince de 'Murat hem teknik açısından hem de insanlık açısından benden üstündü. Bu şampiyonluk onun hakkıdır.' diyerek madalyasını bize gönderdi."

[Fotoğraf: AA]

Canbaş, kardeşinin en büyük sevincinin Türk bayrağını göndere çektirmek olduğunu anlattı.

"Murat, 'Acaba beni de örnek alacak sporcular olur mu?' derdi. Kendisini en çok sevindiren ve gururlandıranın, madalya kazanmaktan çok İstiklal Marşı'nın söylenmesi olduğunu söylerdi. Murat, artık birçok çocuk için idol oldu. Türk cimnastiğinde onun peşinden başarıdan başarıya koşan sporcular var."

[Fotoğraf: AA]

Canbaş, kardeşine ve trafik kazalarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

"Trafik kazaları kurallara uymamaktan kaynaklanıyor. Kardeşim de iyi niyetiyle aracını kız arkadaşına vermeyip aşırı hız yapmasalardı kaza gerçekleşmeyecekti. Çağrım; insanların aşırı hız yapmaktan geri durması."

[Fotoğraf: AA]

Anne Hatice Canbaş: Üzüntüm hafifliyor

Anne Hatice Canbaş da oğlunun adının yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hatice Canbaş, oğlunu örnek alan birçok sporcu yetiştiğini belirtti.

"Onu o kadar çok seviyorlar ki... Kabristana anmaya geldiklerinde ifade ediyorlar ya mest oluyorum. Üzüntüm hafifliyor. Trafikte dikkat edilirse kurallara uyulursa trafik kazaları olmaz. Herkes dikkat etsin."

[Fotoğraf: AA]

Bolu'da meydana gelen trafik kazasında Murat Canbaş ve kız arkadaşı yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

[Fotoğraf: AA]