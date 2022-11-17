"Panzerler", kupa tarihinde bugüne dek penaltılara giden 4 maçında da sahadan üstün ayrıldı. Almanya'dan sonra Arjantin (5'te 4) ve Brezilya (4'te 3), penaltıların başarılı ülkeleri olarak dikkat çekti.

İngiltere, İspanya ve İtalya ise penaltıların şanssız takımları olarak göze çarptı. Söz konusu üç ülke, kupalarda 4'er kez penaltılara giden maç oynadı ve birer defa başarılı olabildi.

Almanlar kaybetmiyor

Maçları 4 kez penaltılara kalan Almanya; Fransa, Meksika, İngiltere ve Arjantin karşısında turu geçmeyi başardı.

1982 Dünya Kupası'nda 3-3 berabere biten yarı final maçının ardından Fransa'yı penaltılarda 5-4'le geçen Almanlar, 1986'da bu kez çeyrek finalde 0-0 berabere biten karşılaşmada ev sahibi Meksika'yı penaltılarla 4-1 mağlup etti.

1990 Dünya Kupası'nda yarı finalde İngiltere'yi 4-3, 2006'da da çeyrek finalde Arjantin'i 4-2'lik skorlarla geçen "Panzerler", böylece penaltılarda fire vermedi.

Bu arada maçları 5 kez penaltılara kalan Arjantin, 4'ünde başarılı olurken Brezilya da 4 karşılaşmanın 3'ünde mutlu sona ulaştı. Hırvatistan ise 2018 Dünya Kupası'nda penaltılara giden iki maçını da kazandı.

İngiltere penaltılardaki şanssızlığını 2018'de kırdı

Avrupa'nın önde gelen futbol ülkeleri arasında yer alan İngiltere, Dünya Kupası'ndaki penaltı şanssızlığını 2018'de kırmayı başardı.

1990 Dünya Kupası yarı finalinde Almanya ile karşılaşan İngiltere, 1-1 berabere biten maçı penaltılarda 4-3 kaybetti.

1998'de 2-2 biten son 16 turu maçı sonucunda Arjantin'e penaltılarla 4-3 mağlup olan İngilizler, 2006'daki çeyrek finalde 0-0 berabere biten Portekiz karşılaşmasında, penaltılarla sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

İngiltere, Dünya Kupası penaltılarındaki ilk galibiyetini, Kolombiya karşısında aldı. 2018'deki turnuvanın son 16 turunda rakibiyle 1-1 berabere kalan İngilizler, penaltıları 4-3 kazandı.

10 ülkenin "siftahı" yok

Dünya Kupası'nda 10 ülke, penaltılarda gülemedi.

Japonya, Yugoslavya, Gana, İsviçre, Şili, Yunanistan, Kolombiya ve Danimarka birer, Meksika ve Romanya ikişer kez penaltı atışlarına giden maçlarda başarılı olamadı.

Ülkeler ve penaltılar

Dünya Kupası tarihinde maçları penaltıya kalan ülkeler ve aldıkları sonuçlar şöyle:

Ülke G M A Y Almanya 4 0 17 10 Arjantin 4 1 17 14 Brezilya 3 1 13 10 Hırvatistan 2 0 7 5 Fransa 2 2 15 16 Ukrayna 1 0 3 0 Paraguay 1 0 5 3 G.Kore 1 0 5 3 Uruguay 1 0 4 2 Bulgaristan 1 0 3 1 Portekiz 1 0 3 1 Belçika 1 0 5 4 İsveç 1 0 5 4 Kosta Rika 1 1 8 7 İrlanda Cum. 1 1 7 7 Rusya 1 1 7 7 Hollanda 1 2 8 11 İspanya 1 3 13 16 İtalya 1 3 13 14 İngiltere 1 3 11 14 Yugoslavya 0 1 2 3 Kolombiya 0 1 3 4 Japonya 0 1 3 5 Gana 0 1 2 4 Danimarka 0 1 2 3 Şili 0 1 2 3 İsviçre 0 1 0 3 Yunanistan 0 1 3 5 Romanya 0 2 8 10 Meksika 0 2 2 7

30 maç penaltılara kaldı

Dünya Kupası tarihinde 30 maçın sonucu, penaltılarla belirlendi. Penaltılara kalan maçlar ve sonuçları şöyle: