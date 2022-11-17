Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli yüzücülerin son yıllarda elde ettiği tarihi başarılara dikkat çekerek, Türkiye'nin yüzmedeki altyapı çalışmalarını değerlendirdi.

Kasapoğlu, uluslararası şampiyonalarda kırılan rekorlar ve kazanılan madalyalarda ülke genelinde inşa edilen olimpik ve yarı olimpik havuzların büyük katkısı bulunduğunu belirtti.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda çocuklara hem yüzme öğretilmesi hem de şampiyon sporcular yetiştirilmesi amacıyla Türkiye'nin dört bir yanında yüzme havuzları inşa edildi. 2002 yılı öncesinde 46 olan olimpik ve yarı olimpik yüzme havuzu sayımız 215'e çıkarılırken, çelik konstrüksiyon yüzme havuzu projesinin 395'inin tamamlanmasıyla birlikte yüzme havuzu sayımız 610'a ulaştı."

"Yüzme branşında milli sporcularımız artık rekorlar kırıyor"

Kasapoğlu, göreve geldiği ilk günlerde sonu "İnşa edeceğiz, yapacağız, madalyalar kazanacağız.' ile biten cümleler kurduğunu hatırlattı. Kasapoğlu, yüzme branşına ayrı bir önem verdiklerini vurguladı.

"Artık farklı cümleler kuruyoruz. Hamdolsun ki bugün verdiğimiz sözleri yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz. Daha önceleri televizyonda uluslararası yüzme yarışlarını izlerken, milli sporcularımız olmadığı için üzülürdük. Ülkemizin 3 tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen yüzmede başarılı olamıyorduk. Bu durumu tersine çevirme ve spor ülkesi olma hedefiyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde ülkede sporun tabana yayılması için önemli bir misyon üstlendik. Halkımızın kolay ulaşabilmesi için yüzme havuzları inşa ettik. Daha önce sporcu dahi bulmakta güçlük yaşadığımız yüzme branşında milli sporcularımız artık rekorlar kırıyor, sayısız madalyalar kazanıyor. Ülkemizi başarılarıyla gururlandıran tüm sporcu kardeşlerime, antrenörlerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum."

Kasapoğlu, Edirne'den Hakkari'ye kadar her kente yüzme havuzu yapıldığını kaydetti.

"Yüzme Bilmeyen Kalmasın projemize her kesimden ciddi destek veriliyor. Belediyelerimizle iş birliği yapıyoruz. Proje başladığından bu yana ülke genelinde kurduğumuz çelik konstrüksiyon havuzlarla yaklaşık 5 milyon çocuğumuza yüzme öğretildi. Ülkemizde yüzme bilmeyen tek bir çocuğumuz kalmayıncaya dek bu değerli çalışmayı devam ettireceğiz. Bu projemiz sayesinde geleceğin şampiyon sporcularının çıkacağına inanıyorum. Spor alanında daha güzel günlerin bizi beklediğini düşünüyorum."