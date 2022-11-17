Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü, A Milli Takımın Çekya ile oynayacağı maçın kadrosundan çıkarıldı.

"Milli futbolcularımız İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü, FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın ek 1. bölümünün 1. maddesinin 6. bendine istinaden, kulüpleriyle kamp öncesinde varılan karşılıklı mutabakat neticesinde aday kadrodan çıkarıldı."