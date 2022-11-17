Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe 12:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli Takım'da 2 oyuncu kadrodan çıkarıldı
A Milli Futbol Takımı'nın 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep'te Çekya ile oynayacağı özel maç öncesinde aday kadroda değişikliğe gidildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü, A Milli Takımın Çekya ile oynayacağı maçın kadrosundan çıkarıldı.
"Milli futbolcularımız İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü, FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın ek 1. bölümünün 1. maddesinin 6. bendine istinaden, kulüpleriyle kamp öncesinde varılan karşılıklı mutabakat neticesinde aday kadrodan çıkarıldı."
Millî futbolcularımız İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü, FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'na istinaden, kulüpleriyle kamp öncesinde varılan karşılıklı mutabakat neticesinde A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı.— Türkiye #BizimÇocuklar ???????? (@MilliTakimlar) November 17, 2022
Etiketler: A Milli Futbol Takımı
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