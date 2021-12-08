Bordo Mavilierin kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli oyuncu Jean Evrard Kouassi, gece saatlerinde Trabzon'a geldi.

27 yaşındaki oyuncuyu havaalanında çok sayıda taraftar karşıladı. Bordo mavili renklere gönül verenler Evrard Kouassi için uzun süre tezahüratta bulundu.

Çin süper lig ekibi Wuhan Zall'den transfer edilen kanat oyuncusu Kouassi, 3 buçuk yıllık sözleşmeye imza atacak.

Bordo mavililer oyuncuya yıllık 700 bin evro ücret ödeyecek. Fildişi Sahilli oyuncu için bonservis bedeli ise ödenmeyecek.

