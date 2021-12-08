Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 00:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş Almanya'da farklı kaybetti
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. haftasında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a deplasmanda 5-0 yenildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş, Borussia Dortmund'a konuk oldu.
Siyah beyazlılar sahadan 5-0 mağlup ayrıldı. 43. dakikada Welinton kırmızı kart gördü.
Son maçlarla birlikte puan alamayan temsilcimizn Avrupa'ya vedası geçen hafta kesinleşmişti.
Etiketler: Beşiktaş Şampiyonlar Ligi
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