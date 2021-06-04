Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 10:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor'un olağan genel kurul tarihleri belirlendi
Trabzonspor Kulübü, olağan genel kurul toplantısını 21 veya 30 Haziran tarihlerinde yapacağını duyurdu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, tüzüğün 29. maddesine istinaden kulübün olağan genel kurul toplantısının 21 Haziran Pazartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yönetim binasında, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının aynı gündemle 30 Haziran Çarşamba KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür Merkezi'nde yapılmasına karar verildi.
Genel kurulda idari ve mali raporlar okunacak, denetim kurulu raporu görüşülecek, bütçeler okunarak oylamaya sunulacak.
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