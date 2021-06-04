Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da gençlerle bir araya gelen Kasapoğlu, bisiklet kullanımının çevreye ve insan sağlığına pozitif katkıda bulunduğuna dikkati çekti.

"Her vatandaşımız sağlık için, geleceğimiz için aktif hareket halinde olmalı"

Bakan Kasapoğlu, özellikle koronavirüs salgınıyla dünyanın ne kadar hassas dengeler üzerine kurulu olduğunun anlaşıldığını aktardı.

"Dünyamızın ve canlı yaşamının devamı açısından, fosil yakıtlardan uzaklaşıp, sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz gerektiğini son bir yılda çok iyi anlamış bulunuyoruz. Bununla beraber her vatandaşımız, hastalıklara karşı dirençli bir beden için, sağlık için, geleceğimiz için aktif hareket halinde olmalı."

Kasapoğlu, bisiklet sporuna hükümet olarak büyük önem verdiklerini ve devlet projesi olarak yaklaştıklarını vurguladı.

"Dünyanın Cumhurbaşkanlığı himayesindeki tek bisiklet maratonunu Türkiye olarak 56 yıldır gerçekleştiriyoruz. Ülke olarak bisiklette büyük adımlar atıyoruz. Geçtiğimiz aylarda temelini attığımız, Türkiye'nin ilk olimpik veledromu hızla yükseliyor."

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Dünya Bisiklet Günü etkinlikleri kapsamında sosyal medya hesabından 100 adet bisiklet hediye edeceğini de duyurdu.