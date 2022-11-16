Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 10:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor'un Antalya kamp programı belli oldu
Trabzonspor, Katar'da 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek arada Antalya Belek'te kamp yapacak.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, takımın 21 Kasım Pazartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak ilk çalışmasını aynı gün akşam saatlerinde yapacağı belirtildi.
Hazırlıklarını bir hafta süreyle Trabzon'da sürdürecek bordo-mavililerin, 29 Kasım-9 Aralık arasında Antalya'ya giderek Belek'te kampa gireceği kaydedildi.
Etiketler: Trabzonspor
Sıradaki Haber
NBA'de Kings'ten Nets potasına 153 sayı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz