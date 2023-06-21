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Spor
TRT SPOR 21.06.2023 15:41

Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'e sürpriz bir talip

Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür'e sürpriz bir talip çıktı. La Liga ekiplerinden Getafe, başarılı futbolcuyu takibe aldı.

Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'e sürpriz bir talip
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'e İspanyol kancası. La liga ekiplerinden Getafe, bordo mavililerin yıldız ismine talip oldu.

Abdülkadir Ömür için araştırma sürecine başlayan İspanyol ekip, kısa süre içerisinde Trabzonspor ile resmi olarak temasa geçecek.

Ayrıca Getafe dışındaki başka Avrupa kulüpleri de 24 yaşındaki oyuncuyla ilgileniyor.

Abdülkadir için hatırı sayılır bir bonservis beklentisi olan Trabzonspor, gelen teklifin miktarına göre bu transfere izin verebilir.

Karadeniz ekibinin altyapısından yetişen Abdülkadir Ömür, bu sezon Trabzonspor formasıyla 41 resmi maça çıktı. Başarılı oyuncu, bu karşılaşmalarda takımına 4 gol ve 3 asist ile katkıda bulundu.

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