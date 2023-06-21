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Spor
AA 21.06.2023 15:00

Galatasaray taraftarları şampiyonluğu deniz dibinde kutladı

Galatasaray'ın bu yıl Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmasının ardından taraftarlar, Fethiye'de deniz dibinde pankartlı kutlama yaptı.

Galatasaray taraftarları şampiyonluğu deniz dibinde kutladı
[Fotograf: AA]

Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği yetkilileri, Galatasaray'ın şampiyonluğunu su altında kutlamak için ilçede dalış okulu işleten Önder Diktaş'a ulaştı.

Dalış teknesiyle Dalyan Koyu'na açılan grup, su altında "Biz Galatasaray Cumhuriyeti değil, Cumhuriyet'in Galatasaraylı çocuklarıyız" yazılı pankart açtı.

Galatasaray taraftarları şampiyonluğu deniz dibinde kutladı

Etkinlikte "Şampiyon Galatasaray" yazısı ve Mauro Icardi'nin fotoğrafı yer aldı.

Diktaş, kendisinin de Galatasaraylı olduğunu, takımının şampiyonluğunu deniz dibinde kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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