Spor
Trabzonspor'dan kombine açıklaması16 Ekim 2019 Çarşamba 19:49 - Son Güncelleme 16 Ekim 2019 Çarşamba 19:50
Trabzonspor, kombine satışlarının bittiğini duyurdu.
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Trabzonspor'un kombine satışlarının bittiği belirtildi.
Açıklamada, "2019-2020 futbol sezonunda sahamızda oynayacağımız resmi maçlarda geçerli olan kombinelerinin genel satışı bitmiştir. Tüm taraftarlarımıza ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak:AA
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