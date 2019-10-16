Beşiktaş eksik çalıştı16 Ekim 2019 Çarşamba 15:49 - Son Güncelleme 16 Ekim 2019 Çarşamba 16:10
Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlılarda sakat olan 4 oyuncu idmana katılmazken, 5 oyuncu ise takımdan ayrı çalıştı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.
4 oyuncu eksik
İdmana, sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Victor Ruiz, Georges N'Koudou ve Gökhan Gönül'ün katılmadığı aktarıldı.
Milli takımlardan dönen Burak Yılmaz, Domagoj Vida, Adem Ljajic ve Mohamed Elneny ile rehabilitasyon sürecinde olan Oğuzhan Özyakup'un ise takımdan ayrı çalıştığı kaydedildi.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA