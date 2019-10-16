Başkent ekibi, 19 Ekim Cumartesi günü Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği Teknik direktör Mustafa Kaplan ve Brezilyalı savunma oyuncusu Flavio Ramos, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ligde henüz galibiyeti olmayan başkent temsilcisinde teknik direktör Kaplan, "7 maçta 3 puan bize yakışmıyor. Onun dışında her şey çok iyi. Oyuncularımız moral ve motivasyon olarak iyi durumda. Burada çok karakterli bir oyuncu grubu var. Bir galibiyet aldıktan sonra bu takımın çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Bütün çalışmalarımız hep galibiyet üzerine"

"Yenildiğimiz müsabakalarda dahi ezilmedik ama bir türlü maç kazanamadık." diyen Kaplan, şöyle devam etti:

"Bizim tek sıkıntımız bu. Bunu da inşallah Antalyaspor maçıyla atlatıp, takımı düzlüğe çıkarmak istiyoruz. Bütün çalışmalarımız hep galibiyet üzerine. Cesaretli bir adamım. Geçen hafta ilk kez bir maçta gol yemedik. Bu maçta savunmamızı sağam tutup, bulduğumuz pozisyonlardan faydalanıp, kazanmak istiyoruz."

Kaynak: DHA