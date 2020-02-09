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Trabzonspor'dan Ahmet Nur Çebi mesajı
[Fotoğraf: AA]
Trabzonspor Kulübü, dirseğinde kırık meydana gelen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Bugün yaşadığı talihsiz kaza sonucu dirseğinde kırık meydana gelen Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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