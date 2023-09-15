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Spor
DHA 15.09.2023 16:30

Trabzonspor'da yeni transfer Bakic ilk idmanına çıktı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'ı sahasında konuk edecek olan Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarına devam etti. Bordo mavili takımın yeni transferi Ognjen Bakic de takıma katılıp, antrenmanda yer aldı.

Trabzonspor'da yeni transfer Bakic ilk idmanına çıktı

Trabzonspor, ligin 5. haftasında sahasında konuk edeceği Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 10.30’da yapılan idmanın ilk 30 dakikası basına açık gerçekleşti.

Bakic ve Larsen idmanda, 5 oyuncu eksik

Bordo mavili takımda, sakatlığı süren Hüseyin ve Orsic, arka adalesinde ağrı yaşayan Teklic, mide bulantısı ve kusma şikayeti bulunan Göktan ve kendisi için planlanan özel antrenman sebebiyle Pepe de takımla idmana çıkmadı.

Trabzonspor'da yeni transfer Bakic ilk idmanına çıktı

Uzun süreli sakatlıktan çıkan Fernandez takımdan ayrı çalışma yaparken milli takımdan dönen Larsen takımla birlikte idman yaptı.

Trabzonspor’un son transferlerinden Ognjen Bakic de yeni takımına katılıp, Beşiktaş maçı hazırlıklarında yer aldı.

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