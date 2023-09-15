Açık 26.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 15.09.2023 16:25

Kerem Kamal Dünya Güreş Şampiyonası'na hazır

Sırbistan'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kiloda Türkiye'yi temsil edecek İzmir Büyükşehir Belediyespor'un sporcusu Kerem Kamal, kendisini hem psikolojik hem de fiziksel olarak iyi hissettiğini bildirdi.

Kerem Kamal Dünya Güreş Şampiyonası'na hazır

İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamada, büyüklerde Avrupa şampiyonu ve 23 yaş altında dünya şampiyonluğu bulunan Kerem Kamal'ın görüşlerine yer verildi.

Kerem Kamal, organizasyona iyi hazırlandığını belirtti.

"Kendimi iyi hissediyorum. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Eksik gördüğüm yanlarımı geliştirmeye çalıştım. Dünya Şampiyonası öncesinde ülkemizde yapılan Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre, Hamit Kaplan Turnuvası'nda ve Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Grand Prix'de kürsünün zirvesine çıktım. Bu önemli şampiyonada hem psikolojik hem de fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum."

Kerem Kamal, en büyük hayallerinden birinin olimpiyat madalyası kazanmak olduğunu söyledi.

"Dünya Şampiyonası'nda derece yaparak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota alıp ülkemi ve kulübümü orada temsil etmek ve madalya kazanmak en büyük hedefim. Bunun için Sırbistan'da elimden gelenin fazlasını yapacağım."

ETİKETLER
Güreş
Sıradaki Haber
Pendikspor deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:13
DEİK Başkanı Olpak: Bizim için 'diaspora diplomasisi' ikincil değil, asli bir faaliyettir
17:10
Libya'da hayal bile edilemeyecek bir felaket yaşandı
17:12
Bakan Fidan, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ile görüştü
16:54
Yatırımlarda depremden etkilenen illere öncelik verilecek
16:48
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 245 gözaltı
16:40
Ermenistan Putin'i tutuklayacak mı?
Kerküklü 65 yıllık ahşap kakma ustası, ömrünü verdiği sanatın kaybolmasından endişeli
Kerküklü 65 yıllık ahşap kakma ustası, ömrünü verdiği sanatın kaybolmasından endişeli
FOTO FOKUS
Libya'daki selin Derne'yi vurduğu anlar
Libya'daki selin Derne'yi vurduğu anlar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ