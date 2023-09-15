Kerem Kamal Dünya Güreş Şampiyonası'na hazır

İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamada, büyüklerde Avrupa şampiyonu ve 23 yaş altında dünya şampiyonluğu bulunan Kerem Kamal'ın görüşlerine yer verildi.

Kerem Kamal, organizasyona iyi hazırlandığını belirtti.

"Kendimi iyi hissediyorum. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Eksik gördüğüm yanlarımı geliştirmeye çalıştım. Dünya Şampiyonası öncesinde ülkemizde yapılan Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre, Hamit Kaplan Turnuvası'nda ve Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Grand Prix'de kürsünün zirvesine çıktım. Bu önemli şampiyonada hem psikolojik hem de fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum."

Kerem Kamal, en büyük hayallerinden birinin olimpiyat madalyası kazanmak olduğunu söyledi.

"Dünya Şampiyonası'nda derece yaparak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota alıp ülkemi ve kulübümü orada temsil etmek ve madalya kazanmak en büyük hedefim. Bunun için Sırbistan'da elimden gelenin fazlasını yapacağım."