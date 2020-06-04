Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin altıncısı yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."