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Trabzonspor'da testler negatif çıktı
Trabzonspor, altıncı kez uygulanan koronavirüs testlerinin sonucunda pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin altıncısı yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Etiketler: Trabzonspor koronavirüs testiSon Güncelleme: 4 Haziran 2020 Perşembe 20:36
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