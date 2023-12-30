Trabzonspor'da Pepe ve Trezeguet en 6 maç yok

Yaklaşan Afrika Uluslar Kupası öncesi Trabzonsporlu oyuncuların durumları netlik kazandı.

Nicolas Pepe'nin Fildişi Sahilleri Milli Takımı'ndan davet almasının ardından Trezeguet de beklendiği gibi Mısır Milli Takımı'na seçildi.

Paul Onuachu ise geniş kadroda yer almasına rağmen ülkesi Nijerya'nın 25 kişilik nihai turnuva kadrosunda yer almadı.

13 Ocak'ta başlayacak Afrika Uluslar Kupası'nın grup etabı 24 Ocak'ta, turnuva ise 11 Şubat'ta sona erecek.

En az 6 maç kaçıracaklar

Bordo mavililer, milli takım kamplarına gitmek için Türkiye'den ayrılan Pepe ve Trezeguet gibi iki önemli oyuncusundan en az 6 maç yararlanamayacak.

İki yıldız, Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü, Yılport Samsunspor, Bitexen Antalyaspor, Galatasaray ve Çaykur Rizespor ile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Manisa Futbol Kulübü maçlarında forma giyemeyecek.

Ev sahibi Fildişi Sahilleri ve turnuvanın iddialı takımlarından Mısır'ın finale kadar gitmesi durumunda ise bu süre 9 karşılaşmaya kadar yükselebilecek.