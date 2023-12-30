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Spor
AA 30.12.2023 18:45

Fatih Karagümrük'te Shukurov'un sözleşmesi feshedildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te Özbek futbolcu Otabek Shukurov ile yollar ayrıldı.

Fatih Karagümrük'te Shukurov'un sözleşmesi feshedildi

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezon sonunda bitecek sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Geçen sezon başında Fatih Karagümrük'e transfer olan Shukurov, tüm kulvarlarda forma giydiği 46 maçta 1 gol kaydetti.


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