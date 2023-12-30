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Spor
AA 30.12.2023 18:05

İskoçya'daki "Old Firm" derbisini Celtic kazandı

İskoçya Birinci Futbol Ligi'nin (Premiership) 21. haftasındaki derbi maçta Celtic, sahasında Rangers'ı 2-1 mağlup etti.

İskoçya'daki "Old Firm" derbisini Celtic kazandı
[Fotograf: Reuters]

Glasgow kentinin iki köklü kulübünü karşı karşıya getiren "Old Firm" derbisinde Celtic, milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın takımı Rangers'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, 25. dakikada Paulo Bernardo ve 47. dakikada Kyogo Furuhashi'nin golleriyle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Rıdvan Yılmaz'ın 90 dakika forma giydiği maçta Rangers'ın tek golünü 88. dakikada James Tavernier kaydetti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Rangers'ta Leon Balogun, 71. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Puanını 51'e yükselten Celtic liderliğini sürdürürken, Rangers 43 puanla ikinci sırada yer aldı.

Öte yandan Celtic taraftarları, açtıkları bayraklarla İsrail'in saldırıları altındaki Filistinlilere desteğini bu maçta da sürdürdü.

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