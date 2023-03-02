Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe 22:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor'da olağanüstü genel kurul kararı
Trabzonspor Kulübünde seçimli olağanüstü genel kurul kararı alındı.
Trabzonspor'da olağanüstü genel kurul 18-19 Mart tarihlerinde yapılacak.
Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada ''Tüzüğümüzün 30. maddesine istinaden kulübümüzün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu’nun aşağıdaki gündemle 18-19 Mart 2023 tarihlerinde “Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon” adresinde saat 09.00’da yapılmasına, Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 25-26 Mart 2023 tarihlerinde “Hayri Gür Spor Salonu Trabzon” adresinde 09.00 – 16.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.'' ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Trabzonspor
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