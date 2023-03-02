Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe 14:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe'de sakat oyuncular düşündürüyor
[Fotograf: AA]
Fenerbahçe'de Yukatel Kayserispor maçının hazırlıkları devam ediyor. Sarı lacivertli ekibin tek hedefi 3 puanla zirve takibini sürdürmek.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de oynayacağı Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik direktör Jorge Jesus, sakatlığı bulunan oyuncular nedeniyle henüz kadro tercihini yapmadı.
Arabam.com Konyaspor maçında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Michy Batshuayi, zorlu Kayseri deplasmanı öncesi sakatlandı.
Hafta başından bu yana antrenmanlara çıkamayan Belçikalı golcünün, Kayseri'de forma giyme ihtimali düşük.
Uzun tedavi sürecinin ardından yeşil sahalara dönen Luan Peres de yeniden sakatlandı. Brezilyalı savunma oyuncusunun tedavisine başlandı.
Genç oyuncu Arda Güler ise gribal enfeksiyon sebebiyle Çarşamba günü yapılan antrenmana katılamadı.
Etiketler: Fenerbahçe Jorge Jesus
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