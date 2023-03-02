Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti, Dries Mertens'in performansından memnun. Yaz transfer döneminde bonservissiz olarak transfer edilen Belçikalı oyuncu, sarı kırmızılı ekiple 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Galatasaray yönetimi, takım içindeki liderliğiyle dikkat çeken Mertens ile yola devam etmek istediyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un da olumlu rapor vermesinin ardından, uzatma opsiyonunun kısa sürede devreye sokulması bekleniyor.

Bu sezon 22 karşılaşmada 6 kez fileleri sarsan Belçikalı futbolcu, 3 kez de gol pası verdi.