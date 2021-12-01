Genel kurul 4-5 Aralık'ta Hayri Gür Spor Salonu'nda saat 09.00'da yapılacak.

Daha önce adaylık başvurusunda bulunan Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun listesinin son hali 2 Aralık Perşembe günü saat 09.00'da Divan Başkanlık Kuruluna teslim edilecek.

Trabzonspor'da 8 Nisan 2018'de yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçildikten sonra 2 Aralık 2018'deki olağan genel kurulda 3 yıl daha başkanlığa getirilen Ahmet Ağaoğlu, hafta sonu 1335 günlük süreyi tamamlayacak.

Bordo-mavili kulübün 75. olağan genel kurulunda 9 bin 353 üyenin oy verme hakkı bulunuyor. Genel kurulda kulübün 54 yıllık tarihinde 47. yönetim kurulu seçilecek.

Genel kurul gündemi

Genel Kurulun ilk gününde yoklama ve açılış yapılacak. Genel Kurul Divanının oluşturulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla, gündem genel kurula sunulacak.

Dernek ve bağlı şirketlerinin, tüzüğün ilgili maddeleri kapsamında hazırlanan idari ve mali raporlarının okunup görüşüldükten sonra denetleme kurulunun raporunun okunmasının ardından ise yönetim kurulunun ibrası genel kurulun oyuna sunulacak.

Yönetim Kurulunun ibrasının oylanması ve hazırlanan bütçenin görüşülmesinin ardından genel kurulun onayına sunulacak. Genel kurulun ilk günü dilek ve temennilerle son bulacak.

İkinci günde oy kullanılacak

Genel Kurulun ikinci günü 5 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Tek aday olan Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun konuşmasının ardından seçimlere geçilecek.