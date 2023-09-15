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Spor
DHA 15.09.2023 16:55

Trabzonspor'da Koita düğümü çözüldü

Trabzonspor'un kadro dışı bıraktığı Fode Koita, EMS Yapı Sivasspor'a transfer oldu.

Trabzonspor'da Koita düğümü çözüldü

Trabzonspor’un 2021-22 sezonunda renklerine bağladığı ve geçen sezonu Kasımpaşa’da kiralık geçiren Fode Koita, Trabzonspor’dan ayrıldı.

Kadro dışı kalan ve Temmuz ayında Gaziantepspor’a transferi son anda gerçekleşmeyen oyuncu, Sivasspor ile anlaştı.

Kulüpler arasında yapılan anlaşmaya göre Sivas ekibi, Koita’nın maaşının 400 bin euroluk kısmını karşılayacak, geri kalan kısmını ise Trabzonspor ödeyecek.


Zorluk çıkardığı için ayrılık olmamıştı

Trabzonspor, Gineli santrfor ile yolları ayırmak istemiş ancak futbolcunun zorluk çıkarması nedeniyle ayrılık gerçekleşmemişti.

Transferin gerçekleşmemesi halinde Trabzonspor Gineli oyuncuya bu sezon 1 milyon 200 bin euro ücret ve 333 bin euro imza parası ödemek zorunda kalacak.

Batuhan Kör de 1461 Trabzon’a 

Trabzonspor’un genç oyuncusu Batuhan Kör, bordo mavili kulübün kardeş takımlarından 1461 Trabzon’a transfer olmaya hazırlanıyor.

Trabzonspor'da Koita düğümü çözüldü

Trabzonspor’da teknik direktör Nenad Bjelica’nın yeni sezon kadrosunda düşünmediği Batuhan Kör, TFF 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon ile prensip anlaşmasına vardı.

Süper Lig takımlarından Ümraniyespor’a transfer olacağı iddia edilen 22 yaşındaki santrfor, geçen sezon da kiralık oynadığı 1461 Trabzon’da yeniden forma giymeye hazırlanıyor.

2021-22 sezonu devre arasında Bursaspor'dan bonservisle transfer edilen genç yetenek, önce Manisaspor'a, sonra da 1461 Trabzon'da kiralık olarak gönderilmişti. Karadeniz ekibinde forma şansı bulamayan genç oyuncu Trabzonspor'la toplam 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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