Ampute Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon fikstürü çekildi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ampute Futbol Süper Ligi'nde yeni sezonun ilk devresi 15 Ekim'de başlayacak, 30 Aralık'ta 13. hafta karşılaşmalarıyla sona erecek.
14 takımın mücadele edeceği ligde ikinci devre ise 28 Ocak'ta başlayıp, 7 Nisan'da sona erecek.
Ampute Futbol Süper Ligi'nde 1. hafta maç programı şöyle:
15 Ekim:
Denizli Ampute SK - Bağcılar Ampute Futbol SK
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik SK - Ortahisar Belediyesi Ampute Futbol SK
Depsaş Enerji SK - ODTÜ Teknokent SK
Kayseri Melikgazi Belediyesi SK - TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler SK
Pendik Engelliler SK - Şişli Yeditepe Engelliler SK
Gebze Engelliler SK - Alves Kablo Ampute Futbol SK
Konya Engelliler Gücü SK - Şahinbey Belediyesi Gençlik SK