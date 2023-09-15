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Spor
AA 15.09.2023 16:50

Ampute Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon fikstürü çekildi

Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonu fikstür çekimi yapıldı.

Ampute Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon fikstürü çekildi
[DepoPhotos arşiv]

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ampute Futbol Süper Ligi'nde yeni sezonun ilk devresi 15 Ekim'de başlayacak, 30 Aralık'ta 13. hafta karşılaşmalarıyla sona erecek.

14 takımın mücadele edeceği ligde ikinci devre ise 28 Ocak'ta başlayıp, 7 Nisan'da sona erecek.

Ampute Futbol Süper Ligi'nde 1. hafta maç programı şöyle:

15 Ekim:

Denizli Ampute SK - Bağcılar Ampute Futbol SK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik SK - Ortahisar Belediyesi Ampute Futbol SK

Depsaş Enerji SK - ODTÜ Teknokent SK

Kayseri Melikgazi Belediyesi SK - TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler SK

Pendik Engelliler SK - Şişli Yeditepe Engelliler SK

Gebze Engelliler SK - Alves Kablo Ampute Futbol SK

Konya Engelliler Gücü SK - Şahinbey Belediyesi Gençlik SK

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