Trabzonspor'un sağ beki Joao Pereira, kariyerinin en verimli sezonunu geçiriyor.

36 yaşındaki futbolcu, Göztepe maçında Nwakaeme'ye verdiği gol pasıyla asist sayısını beşe çıkardı.

Portekizli sağ bek, ligin ikinci haftasındaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında bir gol atmıştı.

Böylece 23 maçta altı gole doğrudan etki eden Pereira, kariyerinin en başarılı performansına ulaştı.

Deneyimli futbolcu geçen sezon 5 gol pası vermişti. 3 yıldır Trabzonspor forması giyen Pereira, Karadeniz temsilcisine 105 maçta 3 gol 16 asistlik bir katkı yaptı.

Bordo mavili ekip, başarılı sağ bekin kariyerinde en fazla gol pası verdiği takım oldu.

Daha önce Benfica, Braga, Sporting Lizbon ve Sevilla'da forma giyen Joao Pereira'nın 1 yıl daha Trabzonspor'la sözleşmesi bulunuyor.