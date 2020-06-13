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Konyaspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı
İttifak Holding Konyaspor, 14 Haziran Pazar günü Gençlerbirliği'ne konuk olacağı maçı öncesi yapılan koronavirüs testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetimimize, teknik heyetimize, futbolcularımıza ve kulüp personelimize dün yapılan Covid-19 testlerinin tamamı negatif çıkmıştır." denildi.
Gençlerbirliği ile İttifak Holding Konyaspor arasında 14 Haziran Pazar günü Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.30'da başlayacak.
Etiketler: İttifak Holding Konyaspor koronavirüs testleriSon Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 18:17
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