Haber Giriş: Kaynak: İHA
Trabzonspor'da Anders Trondsen ameliyat edildi
Trabzonspor'un Norveç'in Rosenborg takımından transfer ettiği Anders Trondsen'in ameliyat edildiği bildirildi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, sağ diz ön çapraz bağı yırtılan ve ülkesi Norveç'te bulunan Anders Trondsen'e bugün Oslo'da artroskopik ön çapraz bağı ameliyatı gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, başarılı bir operasyon geçiren 25 yaşındaki oyuncuya geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.
Anders Trondsen başarılı bir ameliyat geçirdi— Trabzonspor (@Trabzonspor) September 24, 2020
Detaylar https://t.co/ZF62XypAJk pic.twitter.com/fhSlSyEUNb
Etiketler: Anders Trondsen TrabzonsporSon Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 19:30
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