Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kahramanmaraşspor'da 3 kişi de koronavirüs çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Kahramanmaraşspor'da, Erzincan deplasmanı öncesi yapılan koronavirüs testinde, teknik direktör, futbolcu ve masör olmak üzere 3 kişinin test sonuçları pozitif çıktı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraşspor, Cumartesi günü Erzincan'da Anagold 24Erzincanspor ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Kahramanmaraşspor yönetimi ve futbolculara İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince koronavirüs testi yapıldı.
Sonuçlar bugün açıklandı ve teknik direktör Sinan Yücer ile bir futbolcu ve masörün Covid-19 testi pozitif çıktı.
Kahramanmaraşspor Kulüp Başkanı Fatih Mehmet Ceyhan, test sonuçları pozitif çıkan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, tedavilerine başlandığı ve karantina altında olduklarını söyledi.
Etiketler: Kahramanmaraşspor koronavirüsSon Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 19:20
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