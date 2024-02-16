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Spor
TRT SPOR 16.02.2024 16:40

Trabzonspor'da Abdullah Avcı kazanan kadroyu bozmayacak

Trabzonspor'da Siltaş Yapı Pendikspor maçı için geri sayıma geçildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Atakaş Hatayspor karşısındaki kazanan kadroyu büyük ölçüde koruması bekleniyor.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı kazanan kadroyu bozmayacak

Trabzonspor'da gözler Siltaş Yapı Pendikspor maçına çevrildi. Bordo mavililerde Teknik direktör Abdullah Avcı'nın zorlu maçta sahaya nasıl bir kadro süreceği merak konusu.

Pendikspor karşısında bordo mavililerin kalesini yine kaptan Uğurcan Çakır koruyacak. Savunmanın sağında Meunier, solunda ise Eren Elmalı görev yapacak.

Stoper hattında Denswil'in yeri garanti. Onun yanında yine son maçtaki partneri Joaquin Fernandez'in yer alması bekleniyor. Buna karşın Rayyan Baniya veya Filip Benkovic de bu bölge için diğer adaylar.

Trabzonspor'da orta sahada da değişiklik beklenmiyor. Merkezde Berat ve Mendy; sağ kanatta Visca, sol kanatta Trezeguet ve forvet arkasında da Bardhi şans bulacak gibi duruyor.

Santrfor olarak da yine Enis Destan formaya daha yakın görünüyor.

Diğer yandan Afrika Uluslar Kupası nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Pepe ve Onuachu'nun Siltaş Yapı Pendikspor maçına kulübede başlaması daha yüksek ihtimal gibi görünse de Enis Destan'ın yerine Onuachu sürprizi de gelebilir.

Abdullah Avcı, Atakaş Hatayspor maçından sonra yaptığı açıklamada "Pepe ve Onuachu uzun zamandır aramızda yok. Milli takımlarında da az süre aldılar. Bu yüzden gelir gelmez onlardan yararlanabilir miyiz bilmiyorum. Son durumlarına bakıp ona göre karar vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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