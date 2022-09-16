Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamaya göre, futbolcu Uğurcan Çakır ile kulüp arasındaki mevcut sözleşmenin mali şartları tadil edildi ve sözleşme süresi 31 Mayıs 2027 tarihine kadar uzatıldı.

2022-2023 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere oyuncuya, garanti ücret olarak her sezon için 20 milyon lira ödenecek.

Serkan Asan 2026 yılına kadar Trabzonspor'da

[Fotoğraf: AA]

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamaya göre de, kulüp ile Serkan Asan arasındaki 31 Mayıs 2026 bitiş tarihli sözleşmenin mali şartları tadil edildi, oyuncuya 2022-2023 futbol sezonundan itibaren her sezon için 4 milyon 500 bin lira garanti ücret ödenecek.

Muhammet Taha Tepe'nin de sözleşmesi uzatıldı

[Fotoğraf: AA arşiv]

Sözleşme süresi 31 Mayıs 2027'ye kadar uzatılan kaleci Muhammet Taha Tepe'ye ise bu sezondan başlamak üzere her sezon için 3 milyon 500 bin lira garanti ücret ödenece.

Djaniny'nin sözleşmesi de 31 Mayıs 2025'e kadar uzatıldı

[Fotoğraf: AA]

Djaniny Semedo'nun sözleşmesi de 31 Mayıs 2025'e kadar uzatıldı. Bu sezondan itibaren her sezon için 1 milyon 600 bin euro garanti ücret ödenecek, menajerlik hizmet bedeli olarak, sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak futbolcuya ödenecek brüt ücretin yüzde 5'i oranında ödeme yapılacak.