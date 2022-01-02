Karadeniz ekibinin transfer gündeminin ilk sırasında Edin Visca var. Medipol Başakşehir'in Boşnak yıldızı için ısrarını sürdüren Trabzonspor teklifini arttırdı.

Ancak İstanbul ekibi, Visca ile ilgili diğer kulüplerden gelen teklifleri de değerlendiriyor.

Trabzonspor'un transfer gündemi Visca ile sınırlı değil

Abdullah Avcı, sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Edgar Ie'nin yerine stoper talebini yönetime iletti. Bu mevki için çalışmalara başlayan bordo mavililer, ilk aşamada yerli isimlere yöneldi.

Ancak, Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakçı'dan kulüplerin yüksek maddi talepleri sebebiyle vazgeçildi.

Abdullah Avcı'nın takviye istediği bölgelerden biri de sol bek

Adaylar arasındaki Caner Erkin ve Uğur Çiftçi için de ilerleme sağlanmayınca Trabzonspor yönetimi bu mevkide de rotayı yabancı transferine çevirdi.

Ancak Bordo Mavili ekibin kadrosunda Jean Evrard Koussai'nin transferiyle birlikte yabancı sayısı 15'e çıkmıştı. Trabzonspor'un bazı isimlerle yollarını ayırıp, kontenjanda yer açması bekleniyor.

Öte yandan Karadeniz ekibinin; Trondsen, Abdülkadir Parmak, Koita ve Yunus Mallı ile ilgili transferler tekliflerini değerlendirdiği öğrenildi.

Koita konusunda kararsız olan Abdullah Avcı'nın diğer oyuncuların gidişine yeşil ışık yaktığı belirtiliyor. Abdülkadir Parmak ve Trondsen için, iki Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor ve GZT Giresunspor yoğun çaba gösteriyor.