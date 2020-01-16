Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur ilk maçında Trabzonspor, Yukatel Denizlispor'u ağırladı. Müsabakayı bordo-mavili ekip 2-0 kazanarak rövanş öncesi skor avantajını elde etti.

21. dakikada Sosa'nın golüyle Trabzonspor 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

80. dakikada Nwakaeme farkı 2'ye çıkardı ve karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazandı.

Karşılaşmanın rövanşı 23 Ocak Perşembe günü saat 17.00'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL: 21. dakikada Trabzonspor, Jose Sosa'nın golüyle öne geçti. Badou Ndiaye'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Jose Sosa, ceza alanı içine gönderdiği top doğrudan kaleye yöneldi ve ağlarla buluştu.

[Fotoğraf: Trabzonspor Kulübü]

30. dakikada Zeki Yavru'nun sağ kanattan yerden içeri çıkardığı topa Recep Niyaz ceza alanı içinden bekletmeden vuruşunu yaptı ancak top auta çıktı.

33. dakikada Joao Pereira'nın sağ kanattan ortasında Badou Ndiaye ceza alanı içinden kafa vuruşunu yaptı ancak top önündeki rakibi Zeki Yavru'dan geri döndü.

35. dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Obi Mikel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

38. dakikada Hugo Rodallega'nın pasıyla sağ kanatta hareketlenen Hadi Sacko ceza alanı içine ortasını yaptı. Recep Niyaz, sağ ayağıyla gelişine vuruşunu yapmak istedi ancak istediği gibi olmayınca top farklı şekilde yandan auta çıktı.

43. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Aissati'nin vuruşunda kaleci Erce'den dönen meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ 45. dakikada Trabzonspor, 2. gole çok yaklaştı. Sol kanattan ceza alanı içine giren Anthony Nwakaeme, topu sağına çektikten sonra çok sert vuruyor ancak top üst direkten geri döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

54. dakikada sol kanattan ceza alanı içine giren Anthony Nwakaeme'nin ortasında kaleci Tolgahan Acar, Alexander Sörloth'un önünde topa sahip olmayı başardı.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ 56. dakikada ceza alanı solundan Anthony Nwakaeme ortasını yaptı. Alexander Sörloth, uygun durumda kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Tolgahan Acar'ın çeldiği top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

60. dakikada Jose Sosa'nın sol kanattan ortasında Yukatel Denizlispor savunmasının uzaklaştıramadığı topa Gaston Campi altıpasın sağından vuruşunu yaptı ancak top üst direği sıyırarak auta çıktı.

61. dakikada sol kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrasında Badou Ndiaye'nin ortasında Hüseyin Türkmen altıpasın solundan kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten auta gitti.

77. dakikada Hadi Sacko'nun pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Recep Niyaz sağ ayağıyla şutunu çekti, top üstten auta çıktı.

DENİZLİSPOR FIRSAT TEPTİ 78. dakikada altıpasın sağında topu önünde bululan Hugo Rodallega sağ ayağıyla şutunu çekti, kaleci Erce Kardeşler gole izin vermedi.

[Fotoğraf: Trabzonspor Kulübü]

GOL: 80. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Jose Sosa'nın pasıyla topla buluşan Anthony Nwakaeme, vuruş açısını yakaladıktan sonra ceza yayı gerisinden sağ ayağıyla topa çok sert vurdu ve uzak köşeden ağlarla buluştu.

NET GOL POZİSYONU 88. dakikada Caleb Ekuban'ın güzel pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Serkan Asan, kaleci Tolgahan Acar ile karşı karşıya kaldı. Serkan Asan, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazandı.

Stat: Medical Park Stadyumu

Hakemler: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet, Abdulkadir Parmak (Dk. 63 Ekuban), Ndiaye (Dk. 73 Doğan Erdoğan), Mikel, Sosa, Nwakaeme, Sörloth. (Dk. 86 Serkan Asan)

Yukatel Denizlispor: Tolgahan, Lopes, Mustafa, Oğuz, Zeki, Murawski, Aissati, Recep (Dk. 81 Oscar Estupinan), Olcay (Dk. 70 Sedat Şahintürk), Sacko, Rodallega

GOL: Dk. 21 Sosa, Dk. 80 Nwakaeme (Trabzonspor)

Sarı Kart: Dk. 15 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 31 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dk. 45+1 Zeki Yavru, Dk. 50 Mustafa Yumlu, Dk. 67 Recep Niyaz, Tiago Lopes (Maç bittikten sonra) (Yukatel Denizlispor)

Kaynak: TRT HABER, AA