THY Avrupa Ligi 19. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Fransa temsilcisi ASVEL'i 86-64 yendi.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, üst üste üçüncü toplamda ise 8. galibiyetini elde etti. ASVEL ise üst üste üçüncü toplamda da 11. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya sert savunmayla başlayan Fenerbahçe Beko, De Colo'nun etkili oyunuyla ilk 5 dakikayı 9-5 önde geçti. De Colo'nun sayılarıyla farkı açan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 23-15 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Vesely ve Sloukas'ın basketleriyle etkili olan sarı-lacivertliler, 14. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 29-17. Hücumda topu çok iyi paylaşan Fenerbahçe Beko, son bölümde farkı 23 sayıya (49-26) çıkartırken, soyunma odasına da 49-28 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe sezonun genelinde olduğu gibi Fenerbahçe Beko, yine kötü başladı. Soyunma odasından 9-0'la dönen Fransız temsilcisi, 23. dakikada farkı 12 sayıya çekti: 49-37.

Bu çeyrekteki ilk basketini 4,5 dakika sonra bulan sarı-lacivertliler, Williams'ın pota altını çok iyi kullanmasıyla 29. dakikada farkı tekrar 21 sayıya yükseltti: 62-41. Sarı-lacivertliler, final periyoduna 62-43 önde girdi.

Son çeyrekte üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, sahadan 86-64 galip ayrıldı.

Ali Koç tabletle futbol maçını izledi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, karşılaşmayı salondan izlerken, tabletiyle de futbol maçını takip etti.

Ali Koç, Fenerbahçe Beko'yu THY Avrupa Ligi maçında yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertli kulübün başkanı, aynı saatte oynanan Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kayserispor-Fenerbahçe maçını da tabletiyle izledi.

Taraftardan "Obradovic'e yeni sözleşme" tezahüratı

Ali Koç, taraftarların "Obradovic'e yeni sözleşme" tezahüratına ise destek verdi. Taraftarla ayağa kalkarak alkışla destek veren Ali Koç'un alınan galibiyetten dolayı mutlu olduğu gözlendi.

Öte yandan Fransız ekibinin başkanı, NBA'in eski yıldızlarından Tony Parker da karşılaşmayı takip etti ve sarı-lacivertli taraftarların da alkışını aldı.

Obradovic: Kimse inanmaz Final Four'a gideceğimize

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, 19. haftada Fransa ekibi ASVEL'i 86-64 yendikleri maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, ilk iki çeyrek yaptıkları savunmaya dikkati çekti.

"İlk yarının sonunda farkı oluşturduk. En kötü bölüm üçüncü çeyrekti, sadece 13 sayı ürettik. Genel olarak oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok iyi savunma yaptık ve bu sayede de maçı kazandık. Agresif bir savunma yapan bir takıma karşı kazandık. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Taraftarlara teşekkür ediyorum."

Avrupa Ligi'ndeki takımların genel menajerleri arasında yapılan ankette Dörtlü Final adayı olarak görülmemelerinin sorulması üzerine Obradovic, "Şu anki pozisyona göre mantıklı. Kimse inanmaz Final Four'a gideceğimize. Bizim için tek yol maç maç ilerlemek. Sezonun sonunda göreceğiz." diye konuştu.

Henüz önlerinde 15 maçın olduğuna vurgu yapan Obradovic, "Henüz sonunda değiliz. Hem Türkiye liginde hem de kupada çok fazla maçımız var. Şu anda buna önem vermemiz gerekiyor. Biz her zaman sonraki maça bakıyoruz. Önümüzde Barcelona maçı var. Orada 26 sayıyla yenildik, tekrar motive olup bu maçı kazanmamız lazım. Çok kolay yenmişlerdi bizi. Çok odaklı oynamamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Sezon genelinde üçüncü çeyreklerdeki form düşüklüğünü de değerlendiren Sırp başantrenör, "Aslında ben sadece üçüncü çeyreğe değil 40 dakikayı düşünüyorum. Bazen maçlarda üçüncü çeyrekleri kötü oynadık ama iyi oynadığımız da oldu. Bu kesinlikle konsantrasyona bağlı bir şey. O yüzden 40 dakika boyunca seviyemizi korumamız gerekiyor." diye konuştu.

Obradovic, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un taraftarın "Obradovic'e yeni sözleşme" tezahüratına destek vermesiyle ilgili gelen soruya ise kısaca "Sıradaki maç Barcelona." cevabını verdi.

Parker: İlk yarı enerjimizi ortaya koymamız gerekiyordu

ASVEL Yardımcı Antrenörü T.J. Parker, ilk yarı yeterince enerji ortaya koyamadıklarını dile getirdi.

Başantrenör Zvezdan Mitrovic'in rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'a gelmemesiyle takımın başında sahaya çıkan Parker, maça iyi başlayamadıklarını anlatarak, "Pişmanlık var. İlk yarı enerjimizi ortaya koymamız gerekiyordu. Son günlerde çok maç oynadık ve enerjimizi koruyamadık. İkinci yarıya daha güçlü başladık. 12 sayıya kadar indirdik farkı ama Fenerbahçe Beko çok iyi bir takım ve kazandı." değerlendirmesine bulundu.

Kaynak: AA