Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi 17:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor tüm takımların taraftarlarını Basel maçına davet etti
[Fotograf: AA]
Trabzonspor Kulübü, 16 Şubat Perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı karşılaşmaya tüm takımların taraftarlarını davet etti.
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Çağrımızdır, Basel ile oynayacağımız karşılaşmaya renk ve arma ayırmaksızın hepinizi bekliyoruz. Bilet gelirlerinin tamamının depremzedelere gönderileceği bu maçta #HepBirlikte tribünde olalım." ifadesine yer verildi.
16 Şubat'ta oynayacağımız ve tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı bu müsabakada kombineler geçerli olmayacak— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 13, 2023
Biletler, tüm takımlara ait Passolig kartı ile satın alınabilecek
https://t.co/k0UkvQUQxF
Paylaşımlarda görüşlerine yer verilen Uğurcan Çakır da "UEFA Konferans Ligi'nde oynamak zorunda olduğumuz Basel maçına renk ve arma ayırmaksınız bütün takım taraftarlarını bekliyoruz. Biz biriz, hep birlikte daha güçlüyüz." dedi.
Etiketler: Trabzonspor
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