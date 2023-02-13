Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Çağrımızdır, Basel ile oynayacağımız karşılaşmaya renk ve arma ayırmaksızın hepinizi bekliyoruz. Bilet gelirlerinin tamamının depremzedelere gönderileceği bu maçta #HepBirlikte tribünde olalım." ifadesine yer verildi.

16 Şubat'ta oynayacağımız ve tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı bu müsabakada kombineler geçerli olmayacak



Biletler, tüm takımlara ait Passolig kartı ile satın alınabilecek



https://t.co/k0UkvQUQxF — Trabzonspor (@Trabzonspor) February 13, 2023

Paylaşımlarda görüşlerine yer verilen Uğurcan Çakır da "UEFA Konferans Ligi'nde oynamak zorunda olduğumuz Basel maçına renk ve arma ayırmaksınız bütün takım taraftarlarını bekliyoruz. Biz biriz, hep birlikte daha güçlüyüz." dedi.