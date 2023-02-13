Hatay'daki depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda yardım kolilerinin yüklenmesine, indirilmesine yardım eden Osman Çakmak, depremden etkililenen aileler ve çocuklarıyla da bir araya gelerek görüşmelerde bulundu.

Osman Çakmak, Hatay'dan sonra başka bir deprem bölgesine yardıma gittiğini belirtti.

"Öncelikle milletimizin başı sağ olsun, yaklaşık 13 milyon vatandaşımızın direk etkilendiği büyük bir deprem onun için herkes elinden geleni yapıyor. Allah birliğimizi dirliğimizi bozmasın. 85 milyon insanız, tabii çok ciddi sıkıntılar var. Bunun da 10 il bazında olması biraz şartları imkanları zorlaştırıyor. Allah kaybettiğimiz yakınlarımıza rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin, yaralılarımıza da acil şifalar versin, milletimize başsağlığı diliyorum. İnşallah bu yaraları hep beraber saracağız."