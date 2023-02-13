Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi 15:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Voleybolda bölgesel ulusal hakemlerden Mustafa Boy depremde vefat etti
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Adıyaman bölgesi ulusal hakemlerinden Mustafa Boy'un vefat ettiğini bildirdi.
TVF'den yapılan açıklamaya göre Mustafa Boy ağabeyi, kardeşi ve yengesiyle birlikte deprem felaketinde hayatını kaybetti.
Ayrıca açıklamada, voleybol antrenörü Feyzullah Köylü ve eşinin Adıyaman'da, Adıyaman bölgesi il hakemi Gülşah Boy'un da depremde hayatını kaybettiği açıklandı.
Açıklamada, "Hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Camiamızın başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.
Son Haberler
- 21:57
- 21:48
- 21:38
- 21:22
- 21:20
Sıradaki Haber
Bakan Kasapoğlu: 200 bine yakın vatandaşımızı tesislerde misafir ediyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz