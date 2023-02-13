TVF'den yapılan açıklamaya göre Mustafa Boy ağabeyi, kardeşi ve yengesiyle birlikte deprem felaketinde hayatını kaybetti.

Ayrıca açıklamada, voleybol antrenörü Feyzullah Köylü ve eşinin Adıyaman'da, Adıyaman bölgesi il hakemi Gülşah Boy'un da depremde hayatını kaybettiği açıklandı.

Açıklamada, "Hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Camiamızın başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.