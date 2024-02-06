Trabzonspor transferde vites yükseltti

Bordo mavililer, transfer döneminin bitimine az bir süre kala merkez orta saha ve sol bek konusunda da kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Orta saha için Ajaccio forması giyen Tim Jabol-Folcarelli ve Leicester'ın yıldız ismi Dennis Praet ile temaslar sürüyor.

Folcarelli veya Praet'den birini transferini bitirmek için yoğun çaba gösteren Trabzonspor, sol bek transferinde ise rotasını Belçika'ya çevirdi.

St. Triuden'in Fransız oyuncusu Eric Junior Bocat için Belçika ekibiyle pazarlıklar devam ediyor.

St. Triuden ile bu sezon 25 resmi maça çıkan Bocat, 1 gol atıp 3 de asist yaptı.