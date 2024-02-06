Açık 13.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT SPOR 06.02.2024 16:36

Trabzonspor transferde vites yükseltti

Borussia Dortmund'un savunma oyuncusu Thomas Meunier'de mutlu sona ulaşan Trabzonspor, transferde vites yükseltti.

Trabzonspor transferde vites yükseltti
[DepoPhotos]

Bordo mavililer, transfer döneminin bitimine az bir süre kala merkez orta saha ve sol bek konusunda da kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Orta saha için Ajaccio forması giyen Tim Jabol-Folcarelli ve Leicester'ın yıldız ismi Dennis Praet ile temaslar sürüyor.

Folcarelli veya Praet'den birini transferini bitirmek için yoğun çaba gösteren Trabzonspor, sol bek transferinde ise rotasını Belçika'ya çevirdi.

St. Triuden'in Fransız oyuncusu Eric Junior Bocat için Belçika ekibiyle pazarlıklar devam ediyor.

St. Triuden ile bu sezon 25 resmi maça çıkan Bocat, 1 gol atıp 3 de asist yaptı. 

ETİKETLER
Trabzon Trabzonspor Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Beşiktaş antrenmanda özel misafirlerini ağırladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:00
İsrail Aksa Üniversitesinin binalarını bombaladı
17:00
Güney Korelilerin yaklaşık yüzde 73'ü ülkelerinin nükleer silah geliştirmesini istiyor
17:03
Otomobilin kapısı açılınca çocuk yola düştü
16:55
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı
16:51
Bahçeli: Türkiye, deprem felaketinde tek yürek halinde kenetlendi
16:47
İsrail'in susuz bıraktığı Filistinliler içmeye elverişli olmayan sularla hayata tutunuyor
Enkazdan 33. saatte kurtarılan Aras ve Ayaz kardeşler, ailesiyle Mersin'de hayata tutundu
Enkazdan 33. saatte kurtarılan Aras ve Ayaz kardeşler, ailesiyle Mersin'de hayata tutundu
FOTO FOKUS
Hindistan'da kaçak havai fişek fabrikasında patlama: 11 ölü
Hindistan'da kaçak havai fişek fabrikasında patlama: 11 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ