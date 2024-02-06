Fatih Karagümrük 89'da çeyrek finalde

Fatih Karagümrük ile Samsunspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Burak Pakkan yönetti.
68. dakikada Mouandilmadji Samsunspor'un 1-0 öne geçirdi. Fatih Karagümrük 72. dakikada Biraschi ile eşitliği sağladı. 1-1
Fatih Karagümrük'e turu getiren golü Paoletti 89. dakikada ağlarla buluşturdu. 2-1.
Tek maç üzerinden oynanan son 16 turunu geçen VavaCars Fatih Karagümrük, adını çeyrek finale yazdırdı.
Kupaya 4. turdan başlayan Fatih Karagümrük, bu turda Belediye Derincespor'u 3-1'luk skorla eledi. Kırmızı-siyahlı takım, 5. turda da Kırklarelispor'u 2-0'lık skorla geçerek adını son 16 turuna yazdırdı.
Yılport Samsunspor ise 4. turda Tokat Belediye Plevnespor'u 3-0, 5. turda da Corendon Alanyaspor'u 3-1'lik skorlarla geçerek son 16 turuna yükseldi.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
15. dakikada soldan kazanılan serbest vuruşta Paoletti kale sahasına ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Emir Tintiş'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
18. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta top, savunmadan sekerek arka direkte bulunan Dimata’ya geldi. Bu oyuncunun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
27. dakikada Mouandilmadji’nin ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda kaleci Sirigu topu kornere çeldi.
45+1. dakikada Teklic’in sol kanattan ceza sahasına ortasında Lasagna kale önünde topla buluştu. Lasagna’nın müsait pozisyondaki kafa vuruşunda kaleci Szumski topu çıkardı.
GOL - 68. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Soner Aydoğdu, ceza sahasına kavisli bir orta gönderdi. Savunma arkasına iyi hareketlenen Mouandilmadji, kale önünde yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-1
GOL - 72. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Eysseric’in ortasına arka direkte iyi yükselen Biraschi, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-1
80. dakikada Osman Çelik’in ceza sahası içinden sert şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
85. dakikada Can Keleş’in ceza sahası içi sol çaprazından sert şutunda kaleci Szumski kurtarışı yaptı. Pozisyonun devamında boşta kalan topu savunmada Van Drongelen uzaklaştırdı.
GOL - 89. dakikada Eysseric’ten pası alan Paoletti, ceza sahası dışı sol çaprazından uzak köşeye yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-1
Mücadeleyi 2-1 kazanan Fatih Karagümrük çeyrek fianle yükseldi.
Stat: Atatürk Olimpiyat.
Hakemler: Burak Pakkan, Murat Altan, Bersan Duran.
VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Emir Tintiş, Ceccherini, Nazım Sangare (Dk. 62 Veseli), Teklic (Dk. 62 Emre Mor), Rohden (Dk. 62 Eysseric), Can Keleş, Kourbelis (Dk. 83 Bertolacci), Paoletti, Lasagna (Dk. 71 Güven Yalçın).
Yılport Samsunspor: Szumski, Drongelen, Bola (Dk. 46 Soner Gönül), Soner Aydoğdu, Schindler, Yunus Emre Çift, Muhammed Gümüşkaya, Osman Çelik, Mouandilmadji, Dimata (Dk. 66 Berhan Deniz), Haluk Mustafa Tan (Dk. 66 Muhammet Ali Özbaskıcı).
Sarı kartlar: Dk. 33 Emir Tintiş, Dk. 44 Kourbelis, Dk. 90+3 Şota Arveladze (Teknik direktör) (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 17 Soner Aydoğdu (Yılport Samsunspor)
Goller: Dk. 68 Mouandilmadji (Yılport Samsunspor), Dk. 72 Biraschi, Dk. 89 Paoletti (VavaCars Fatih Karagümrük)