Galatasaray'da Bayramov iddiası

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, bir yandan da eksik bölgeleri takviye etmek istiyor.

Sacha Boey'un ayrılığının ardından Serge Aurier'i kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, Bakambu'nun boşluğunu da Carlos Vinicius ile doldurdu.

Sezon başında transfer edilen ancak gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Angelino'nun takımdan ayrılmasının ardından Toral Bayramov için harekete geçti iddia edildi.

Sol bek transferini bir an önce tamamlamak isteyen sarı-kırmızılı ekipte futbol direktörü Cenk Ergün, Karabağ forması giyen 22 yaşındaki sol beki izlemek için geçen hafta Azerbaycan'a gittiği ifade edildi.

İki kanatta da görev yapabilen Bayramov için olumlu rapor veren Cenk Ergün'ün Azerbaycan futbolunda dikkat çeken birkaç futbolcuyu daha izlediği öğrenildi.