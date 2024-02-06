Açık 13.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
DHA 06.02.2024 16:20

Galatasaray'da Bayramov iddiası

Devre arası transfer döneminde Serge Aurier ve Carlos Vinicius'u renklerine bağlayan Galatasaray'da sol bek transfer için de çalışmalar devam ediyor.

Galatasaray'da Bayramov iddiası
[Fotograf: DHA]

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, bir yandan da eksik bölgeleri takviye etmek istiyor.

Sacha Boey'un ayrılığının ardından Serge Aurier'i kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, Bakambu'nun boşluğunu da Carlos Vinicius ile doldurdu.

Sezon başında transfer edilen ancak gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Angelino'nun takımdan ayrılmasının ardından Toral Bayramov için harekete geçti iddia edildi.

Sol bek transferini bir an önce tamamlamak isteyen sarı-kırmızılı ekipte futbol direktörü Cenk Ergün, Karabağ forması giyen 22 yaşındaki sol beki izlemek için geçen hafta Azerbaycan'a gittiği ifade edildi.

İki kanatta da görev yapabilen Bayramov için olumlu rapor veren Cenk Ergün'ün Azerbaycan futbolunda dikkat çeken birkaç futbolcuyu daha izlediği öğrenildi.

ETİKETLER
Galatasaray Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Volkan Demirel: Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay’ı sevin
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:00
İsrail Aksa Üniversitesinin binalarını bombaladı
17:00
Güney Korelilerin yaklaşık yüzde 73'ü ülkelerinin nükleer silah geliştirmesini istiyor
17:03
Otomobilin kapısı açılınca çocuk yola düştü
16:55
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı
16:51
Bahçeli: Türkiye, deprem felaketinde tek yürek halinde kenetlendi
16:47
İsrail'in susuz bıraktığı Filistinliler içmeye elverişli olmayan sularla hayata tutunuyor
Enkazdan 33. saatte kurtarılan Aras ve Ayaz kardeşler, ailesiyle Mersin'de hayata tutundu
Enkazdan 33. saatte kurtarılan Aras ve Ayaz kardeşler, ailesiyle Mersin'de hayata tutundu
FOTO FOKUS
Hindistan'da kaçak havai fişek fabrikasında patlama: 11 ölü
Hindistan'da kaçak havai fişek fabrikasında patlama: 11 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ