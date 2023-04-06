Trabzonspor Sergen Yalçın ile görüştü

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde saf dışı kalan, Süper Lig’de havlu atan ve son olarak Ziraat Türkiye Kupası’ndan da elenen Trabzonspor’da sular durulmuyor, ayrılık rüzgarı sürüyor.

MKE Ankaragücü mağlubiyeti sonrası görevi bırakan Orhan Ak’ın yanı sıra, maçtan 5 gün önce göreve başlayan yardımcı antrenör Kerem Yavaş, performans antrenörü Alper Aşçı ile Bilal Utku Alemdaroğlu ve analist Halil Cihan Ünal'ın sözleşmeleri de feshedildi.

Ak’ın ekibine kısa süre önce dahil olan kaleci antrenörü Alper Boğuşlu’nun ise görevinde kalması bekleniyor.

Sergen Yalçın ile ilk görüşme yapıldı

Ertuğrul Doğan ve yönetimi, Orhan Ak’ın istifasıyla hoca arayışlarına zaman kaybetmeden başladı. MKE Ankaragücü maçı bitiminde toplantı yapan ve hocalık için isimleri görüşen yönetimde Sergen Yalçın ismi öne çıktı.

Bordo mavililerde Sergen Yalçın ile ilk resmi temas kuruldu. Başkan Ertuğrul Doğan, bu akşam Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Gelecekle ilgili projeler ve ekonomik konuların gündeme geldiği görüşme olumlu bir havada geçti.

Taraflar ikinci kez masaya oturarak tüm detayları konuşması ve mutabakata varılması durumunda anlaşmanın resmiyet kazanması bekleniyor.

Görüşmelerin olumlu seyretmesi hâlinde Sergen Yalçın'ın Beşiktaş maçında takımın başında olması planlanıyor.

22 günde 4 Süper Lig maçına çıkacak olan Karadeniz ekibinde yeni teknik direktör konusunun kısa sürede çözüme kavuşturulması hedefleniyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın, kısa sürede Sergen Yalçın ile resmi temasa geçmesi bekleniyor.

Takım İhsan Derelioğlu'na emanet

Bordo mavili takıma yeni hoca arayışları hızla sürerken, 8 Nisan günü oynanacak Kasımpaşa maçında hoca olarak, scout ekibi ve altyapıda görevli İhsan Derelioğlu çıktı.

Bordo mavili kulübün emektarlarından olan Derelioğlu, Abdullah Avcı Trabzonspor’da göreve başlamadan önce, Alanyaspor maçında takımın başında yer almıştı.

2015 yılından bu yana Trabzonspor’da görev yapan Derelioğlu, Trabzonspor’da geçmişte yardımcı antrenörlük, Akçaabat Sebatspor, Karadenizspor, Kartalspor, Antalyaspor ve Gümüşhanespor’da görevler almıştı. Derelioğlu bugün bordo mavili takımla Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başlayacak.