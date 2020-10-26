Bordo-mavililer, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı bir antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, diğer oyuncular ise telafi çalışmaları yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.