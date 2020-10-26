Haber Giriş: Kaynak: AA
Trabzonspor Newton yönetiminde çalıştı
Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında 30 Ekim Cuma günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı bir antrenman gerçekleştirdi.
Antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, diğer oyuncular ise telafi çalışmaları yaptı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Teknik Direktörümüz Eddie Newton yönetiminde 16.00’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncularımız iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncularımız toparlanma, diğer oyuncularımız ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi. pic.twitter.com/YJLLc6i973— Trabzonspor (@Trabzonspor) October 26, 2020
Etiketler: TrabzonsporSon Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 18:59
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