Bakan Kasapoğlu, Hakkari'de düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışlarının yapılacağı Depin Bölgesi'ne geldi.

Zap Suyu kenarında bota binen Kasapoğlu, farklı illerden gelen sporcularla rafting yaparak şampiyonanın startını verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hakkari'deki rafting şampiyonasında @trthaber'in sorularını yanıtlıyor. https://t.co/bvHYJYmEto — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 26, 2020

Kasapoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hakkari'de terörün yerine artık huzur ikliminin hakim olduğunu söyledi.

Şampiyonanın yoğun katılımla başladığını belirten Kasapoğlu, "Terörün, kötülüğün yerini güzellik alacaktır. Karanlık kaybolmaya mahkumdur, yerini aydınlığa bırakır. Bu yüzden hamdolsun bugün görüyor ve yaşıyoruz. Sporun birleştiren, dönüştüren o güzel ruhuyla buradayız. Bu vesileyle federasyonumuza, valimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kasapoğlu, Hakkari'den tüm dünyaya bir mesaj verildiğini vurguladı.

"Bu tablo tüm dünyaya bir mesaj veriyor. O da kardeşliğin, birliğin, beraberliğin mesajı. Bu potansiyelin ne kadar güçlü olduğunun mesajı. Hakkari cennet vatanın önemli parçası. Doğasıyla imkanlarıyla çok farklı. Sportif anlamda da imkanları bize sunuyor. Burada kayak alanında çok önemli çalışmalarımız var. Diğer doğa sporlarıyla ilgili de çalışmalarımız var. Bunların her birini en güçlü şekilde ortaya çıkaracağız ve yakın bir zaman diliminde Hakkari, inşallah spor turizminde sadece ülkemizin değil, dünyanın önemli spor turizmi destinasyonlarından bir tanesi olacak. Ülkemizi, milletimizi ve ay yıldızlı bayrağımızı çok daha yükseklere taşıyacağız."

Programa, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakip, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, kurum amirleri ile sporcular katıldı.