Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor-Monaco maçının programı belli oldu
[Fotograf: AA]
UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda Trabzonspor ile Fransa temsilcisi Monaco arasında 13 Ekim Perşembe günü oynanacak karşılaşma öncesi iki takımın antrenman ve basın toplantısı programları belli oldu.
Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, bordo-mavili takım, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 18.00'de ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirecek.
Antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ve golcü oyuncu Umut Bozok, saat 16.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
Fransa'da maçın hazırlıklarını tamamlayacak Monaco'da ise teknik direktör Philippe Clement ve bir futbolcunun katılacağı basın toplantısı, saat 19.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yapılacak.
Etiketler: Trabzonspor Avrupa Kupaları UEFA Avrupa Ligi Abdullah Avcı
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